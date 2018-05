Lazio-Inter, attesi 65mila tifosi all'Olimpico: stadio blindato e stop alla vendita di alcol

Le due squadre si giocheranno il posto in Champions League, migliaia di tifosi raggiungeranno l'Olimpico dal pomeriggio, e nonostante le curve siano gemellate e non siano previste almeno sulla carta situazioni di tensione, da via di San Vitale è comunque pronto il piano di prevenzione. Per Lazio Inter di domani, domenica 20 maggio, si è tenuto questo mattina in Questura un apposito tavolo tecnico.

Il match è alle 20 e 45, con apertura dei cancelli d'ingresso alle 18. E sono stimate 65mila presenza allo stadio, di questi 5mila 500 nerazzurri nel settore ospiti. E' stata dunque stabilita una suddivisione dei flussi su specifiche aree di parcheggio.

Nel dettaglio, i tifosi dell’Inter potranno parcheggiare le autovetture nell’area di piazzale Clodio ed i pullman sul lungotevere delle Vittorie e lungotevere Oberdan, mentre ai tifosi della Lazio saranno dedicate le aree di parcheggio di viale XVII Olimpiade, piazzale Ankara, viale dello stadio Flaminio e via Austria.

Per l’occasione, la società sportiva Lazio ha previsto, in via sperimentale, un servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico: i mezzi partiranno da otto diversi punti d’incontro distribuiti in varie zone della città, che saranno comunque presidiate dalle forze di Polizia.

L’afflusso e deflusso dei tifosi laziali avverrà da Ponte Milvio, mentre quello degli interisti da piazzale Clodio, ponte Duca D’Aosta e Ponte della Musica. Emesso dalla Prefettura il divieto di vendita e trasporto, nella pubblica via, da tre ore antecedenti l’inizio dell’incontro e sino ad un’ora successiva al termine, di bevande in bottiglia o contenitori in vetro, esteso nella circostanza all’area interessata alla zona di Ponte Milvio e alle vie limitrofe.

E' stata istituita una task force composta da agenti della Polizia Amministrativa della Questura, della Guardia di Finanza e di Roma Capitale, che vigilerà sul rispetto dell’ordinanza del Prefetto e avrà altresì il compito di effettuare controlli anti bagarinaggio, abusivismo commerciale e parcheggiatori abusivi.