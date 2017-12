Lazio-Fiorentina: controlli per la gara di Coppa Italia, come raggiungere lo stadio

Sarà un Santo Stefano di calcio a Roma. Domani, 26 dicembre, andrà in scena l'incontro Lazio-Fiorentina, valevole per la Coppa Italia, in programma alle ore 21.00 di domani allo stadio Olimpico, la Questura di Roma, invita i tifosi ospiti in arrivo nella Capitale a bordo di pullman e mezzi propri, ad utilizzare l'uscita Aurelia direzione centro, del Grande Raccordo Anulare per poi raggiungere l’area di parcheggio a loro dedicata, in Lungotevere della Vittoria.

La Polizia Locale di Roma Capitale, come sempre accade durante le gare all'Olimpico, ha istituito la disciplina di traffico nell'area del Foro Italico. Restano delocalizzati i parcheggi di auto e pullman collocati in viale della XVII Olimpiade, piazzale Clodio e viale di Tor di Quinto e consentire in lungotevere Flaminio e lungotevere Thaon de Revel esclusivamente le soste regolate dalla segnaletica esistente e non più al centro della carreggiata.

Saranno istituiti inoltre divieti di fermata in via Morra di Lavriano in entrambi i lati e nell'area di parcheggio compresa tra lungotevere Cadorna, via dei Gladiatori e via Prato Falcone (in quest'ultimo caso ad eccezione di ciclomotori e motocicli). Altri divieti di fermata interesseranno piazza Lauro de Bosis le aree di parcheggio fronte piscina, Università degli studi di Roma e fronte Coni. Ulteriori divieti di fermata dovranno essere osservati su piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale Maresciallo Diaz (ad eccezione di ciclomotori e motocicli), il tratto di lungotevere Diaz compreso tra Ponte Duca d'Aosta e viale Antonino di San Giuliano, via Mario Toscano, via Contarini, largo Ferraris IV, viale e piazzale dello stadio Olimpico, lungotevere Cadorna, via Antonino di San Giuliano, via Giuseppe Volpi e via Colli della Farnesina (anche in quest'ultimo caso, ad eccezione di ciclomotori e motocicli).