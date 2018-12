Lazio-Eintracht, Daspo per 14 tifosi. Il Questore: "Nessuna devastazione di Roma"

Sono stati sottoposti a Daspo i 14 tifosi fermati ieri dopo Lazio-Eintracht. I supporter sono stati tutti denunciati o tratti in arresto dagli agenti della Polizia e avranno tutti divieto di accedere ad impianti sportivi per cinque anni. I servizi di ordine pubblico messi in campo sono proseguiti fino a tarda notte.

A fare il punto sulla questione ci ha pensato il Questore Guido Marino: "L'impegno straordinario delle Forze di Polizia e dei funzionari che ne hanno diretto l’azione, che nelle giornate di martedì e mercoledì, in occasione dell’arrivo dei tifosi tedeschi, e nella giornata di giovedì, in occasione dell’incontro, hanno gestito una presenza di oltre 10mila tifosi della squadra ospite, impedendo che le opposte tifoserie venissero a contatto e senza che fosse registrato alcun ferito da parte delle Forze dell'Ordine".

"Pertanto l'informazione relativa a questo evento, caratterizzata da un ingiustificato e inutile allarmismo, non trova riscontro nella realtà dei fatti. La gestione dell'ordine pubblico, come già sottolineato in passato, è materia complessa e delicata, di esclusiva competenza delle Forze dell'Ordine", minimazza il Questore che aggiunge: "Le 'ricette magiche' del giorno dopo, dispensate da chi ne ignora le dinamiche, costituiscono pertanto un banale esercizio di retorica da parte di chi, parlando di 'Roma sotto assedio', 'violenze' e 'saccheggi', rappresenta uno scenario di devastazioni mai verificatesi".