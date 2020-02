Genoa-Lazio, accoltellato nella notte tifoso biancoceleste di 30 anni

Un giovane di 30 anni romano è stato accoltellato questa notte a Genova. Tifoso biancoazzurro si trovava in città per il match Genoa-Lazio. L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella movida del centro storico della città, a opera di alcuni genovesi identificati in seguito come tifosi del Genoa.

Sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia, che hanno individuato due uomini e una donna, visibilmente ubriachi, uno dei quali aveva con sé un coltello che cercava di nascondere.

Dagli accertamenti è emerso che uno dei due tifosi era già sottoposto a Daspo, e che l'altro - la persona che gli avrebbe passato il coltello - lo aveva terminato da poco. Per lui è scattato un nuovo Daspo della durata di 8 anni.

Il tifoso laziale ferito è stato portato all’ospedale San Martino di Genova, medicato e dimesso con una prognosi di 8 giorni.