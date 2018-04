Lavori sulla via Cassia: restringimenti di carreggiata e rallentamenti a Roma nord

Lavori sulla via Cassia dove si registrano rallentamenti al traffico. Sono due i cantieri. Nella zona di Cesano sono in programma dei lavori di rifacimento del manto stradale al km 27,400 e al km 24,500. Restringimento di carreggiata anche al km 50 della SR2, a cura di Astral spa, per pulizia della scarpata adiacente alla Cassia, nell'area del viterbese.

Traffico a Roma 10 aprile 2018

Come informa il notiziario della viabilità Astral: Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare: in carreggiata interna lunghe code tra le uscite Casilina e Roma-Fiumicino; in esterna rallentamenti tra Prenestina e Roma Teramo, proseguendo a partire dall’uscita per la Salaria fino all’Aurelia. Situazione invariata anche sul Tratto urbano della A24 dove ci sono 3 km di code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est. Le consolari: sulla Flaminia si procede a rilento da Prima Porta a viale di Tor di Quinto in direzione centro; situazione analoga sulla Salaria, da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe.

Traffico a sud di Roma

Piu’a sud traffico intenso sulla Pontina, da Castel Romano a Castel di Decima in direzione del centro Citta’. Disagi anche sulla Roma-Fiumicino, con code a partire dal Raccordo fino alla Magliana verso l’Eur.

Deviazioni Formula E

E proprio all’Eur, sabato 14 aprile debutta la “Formula e”, gran premio automobilistico che si svolgera’ sulle principali strade della zona; per quanto riguarda la viabilita’, a partire dalle 20.30 del 12 aprile e fino al 16 sara’ chiusa al traffico via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico; fino al 22 aprile, per consentire lo smantellamento del circuito, saranno attive deviazioni per il trasporto pubblico locale.