Stazione Pigneto, limitazioni alla viabilità su Circonvallazione Casilina

Da domani sulla Circonvallazione Casilina scattano nuove limtazioni alla circolazione stradale. La causa risiede nei lavori propedeutici alla realizzazione della stazione Fs del Pingneto, definito dalla stessa Fs "il cantiere più complesso d'Italia", che da domani prenderanno il via sul lato 'Est' della strada che costeggia i binari.

Fino al 30 settembre le limitazioni alla circolazione interesseranno solo questa parte di circonvallazione, quella 'Est', in corrispondenza con la stazione 'Pigneto' della Metro C, nel tratto che va da via Casilina e via del Pigneto in direzione via Prenestina. I veicoli che arrivano dal GRA potranno percorrere via di Villa Serventi. Quelli provenienti dal Centro transiteranno su circonvallazione Casilina Ovest. Nessuna modifica interesserà le linee del trasporto pubblico.b