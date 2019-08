Dall'abbattimento della tangenziale alla manuntenzione sulla linea A: al via i cantieri d'agosto

Metro A chiusa parzialmente, la sopraelevata della tangenziale a Tiburtina da abbattere, i lavori sulla Pontina, il rifacimento dell'asfalto sul Muro Torto. Sono solo alcuni dei cantieri che interesseranno Roma in questo mese d'agosto e che da domenica potrebbero creare dei disagi ai cittadini. Come tutti i mesi di agosto i cantieri più impattanti arrivano infatti puntuali.

Metro A chiusa

Giungono al culmine i lavori di manutenzione sulla metro A. Dopo le chiusure nei week end a luglio, in questo mese di agosto chiuderanno intere tratte. In strada i bus sostitutivi. [ECCO DOVE SONO LE FERMATE]. Si comincia domenica prossima. La circolazione sarà interrotta nel parte sud della linea, nella tratta tra Termini e Anagnina. Servizio regolare invece tra Termini e Battistini. Questa prima fase si concluderà il 13 agosto.

Dal 14 i disagi si spostano sulla parte centrale della linea. La circolazione sarà infatti interrotta tra le stazioni di Ottaviano e San Giovanni. La linea A resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina. Dal 20 agosto invece toccherà alla parte nord della linea A vivere dei disagi. Stop da Termini e Battistini, con servizio regolare invece tra Termini e Anagnina.

Per alleviare i disagi dal 5 al 24 agosto, la Zona a traffico limitato A1 del Tridente sarà sospesa. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi del permesso specifico per questa Ztl. ZTL AD AGOSTO, COME FUNZIONA

Abbattimento tangenziale

Atteso da anni, l'abbatimento della tangenziale a Tiburtina diventa realtà. I lavori avranno inizio il 5 agosto. Saranno settimane e mesi di inevitabili disagi quelli dei lavori. Non casuale la data di avvio dei cantieri, il 5 agosto, quando la città sarà svuotata per le vacanze estive. Come cambia la viabilità?

Da lunedì 5 agosto: sulla Tangenziale (il "vecchio tracciato") direzione San Giovanni, ci sarà l'uscita obbligatoria su via Teodorico/circonvallazione Nomentana; su via Tiburtina direzione Centro, sarà chiusa la rampa che immette sulla Tangenziale direzione Salaria; anche su via Tiburtina direzione Raccordo, a chiudere sarà la rampa che immette sulla Tangenziale direzione Salaria; sulla Tangenziale (sempre si intende il vecchio tracciato) direzione Salaria, ci sarà l'uscita obbligatoria su via Tiburtina (direzione Gra). Le gallerie della Nuova circonvallazione interna resteranno regolarmente aperte. [QUI TUTTI I DETTAGLI]

Lavori sulla Pontina

Per lavori rifacimento della segnaletica orizzontale, sulla Pontina direzione Roma, nel tratto tra il km 67,070 e il km 37,500 sono previsti, dal 5 al 9 agosto, nella fascia oraria 9.30-18, restringimenti della carreggiata (alternati sulla corsia di marcia e di sorpasso). I restringimenti interesseranno anche, dove presenti, le rampe di svincolo e le corsie laterali. [LAVORI SULLA PONTINA, TUTTI I DETTAGLI]

Muro Torto

Dal 5 al 9 agosto, nella fascia oraria 22-6, sono in programma interventi di manutenzione nei sottovia di Corso Italia. Nelle stesse ore, sono previsti lavori di rifacimento del manto stradale anche su viale del Muro Torto, da piazzale Flaminio a Corso Italia in direzione piazza Fiume. Attenzione alla segnaletica.



Lavori sui binari

Disagi anche per i pendolari che usano i treni per raggiungere Roma. Da sabato 3 agosto a domenica 1 settembre 2019, per lavori di manutenzione straordinaria, tutti i treni della Roma- Albano Laziale, Ciampino-Albano Laziale, Roma-Cassino e viceversa sono sostituiti con autobus. [COME CAMBIA LA CIRCOLAZIONE]