Lavori sul Raccordo Anulare: limitazioni e chiusure notturne

Modifiche alla viabilità del Grande Raccordo Anulare. Dalla notte di venerdì 1 settembre fino alle 6 di lunedì 4, è prevista la chiusura delle corsie di marcia lenta e di emergenza della carreggiata interna.

Gli interventi urgenti

Ad interessare questa interdizione, sarà il tratto stradale situato all'altezza del chilometro 58, in prossimità del ponte sul Tevere. Sull'impalcato dello stesso ponte, saranno infatti eseguiti degli interventi urgenti di manutenzione. Per supportare gli utenti del GRA e per favorire la circolazione in piena sicurezza, sul posto è garantita la presenza di personale Anas.

Gli aggiornamenti sul traffico

Per seguire gli aggiornamenti che questo divieto porterà sul traffico veicolare, è possibile consultare il sito stradeanas dove i dati sono aggiornati in tempo reale. Oppure è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione "Vai anas Plus" disponibile per smartphone e tablet. Anas consiglia comunque di mantenere un atteggiamento prudente nella guida.