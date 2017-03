Raccordo Anulare: lavori notturni, limitazioni al traffico tra Flaminia e Bufalotta

Lavori notturni e chiusura sul Grande Raccordo Anulare tra il 29 e il 30 marzo. A comunicarlo è Anas che sottolinea come per consentire alla società Areti spa l'esecuzione dei lavori per la rimozione della linea elettrica di alta tensione, ormai dismessa, sovrastante il Grande raccordo anulare di Roma, saranno necessarie temporanee limitazioni al transito tra gli svincoli Flaminia e Bufalotta, esclusivamente in orario notturno.

In particolare, a partire dalle 23 di domani, martedì 28 marzo, saranno chiuse le corsie di sorpasso e marcia veloce della carreggiata esterna, sarà istituito il restringimento della complanare esterna e saranno chiuse le corsie di sorpasso e marcia veloce della carreggiata interna. A seguire sarà necessaria la chiusura al transito in entrambe le direzioni per il tempo strettamente necessario alle operazioni, comunque non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria compresa tra le ore 1 e le 4.30 di mercoledì 29 marzo e tra le ore 1 e le 4.30 di giovedì 30 marzo.

Per contenere i disagi, le operazioni sono state suddivise in singole sessioni notturne da svolgersi nelle fasce orarie che, in base all'analisi dei flussi veicolari, fanno registrare la minore intensità di traffico rispetto al resto della settimana. Le problematiche inerenti la chiusura e gli aspetti relativi alla gestione del traffico sono stati esaminati e condivisi tra Anas, Polizia stradale ed impresa esecutrice.