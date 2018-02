Pontina devastata, iniziati lavori di rifacimento strada

La Pontina si rifà il look. Sono infatti partiti i lavori di rifacimento del manto stradale sia in direzione Rome che in direzione Latina. Lo ha comunicato Astral Infomobilità, indicando gli specifici tratti in cui sono in corso gli interventi di ripristino della strada dopo le violente piogge dei giorni scorsi. I restringimenti di carreggiata sono in particolare all'altezza dei chilometro 35, 38, 52 e 56.

Una decisione che arriva dopo un week end da incubo dove la pioggia ha aperto dei veri e propri crateri che hanno danneggiato le auto e costretto gli automobilisti a fermarsi per cambiare pneumatici squarciati dalle buche o a procedere a passo d'uomo per evitare incidenti. I maggiori disagi si sono registrati proprio all'altezza di Castel Romano, ma anche nei pressi di Aprilia, Campoverde, e tra Latina e Cisterna.

🚧🚘 #SR148 #Pontina #cantiere mobile per #lavori di rifacimento manto stradale nei tratti:



- Da Aprilia a Latina,>> #Latina

- Da Latina ad Aprilia>> #Roma

- Da Aprilia a Roma>> #Roma



Restringimenti di carreggiata:

- Al Km 35

- Al Km 38

- Al Km 52

- Al Km 56@Emergenza24 pic.twitter.com/fYkSFURfI2 — Astral Infomobilità (@astralmobilita) 27 febbraio 2018

"Ho spaccato una gomma - ha raccontato a RomaToday un lettore - Per fortuna una carroattrezzi si è fermato e sotto la pioggia mi ha aiutato a cambiare la ruota. Dopo neanche tre chilometri altro cratere e rompo la ruota di scorta. Passa un altro carroattrezzi e mi porta a Pomezia. Qui un gommista mi ha fatto manutenzione e questa mattina sono potuto ripartire per Cerenova, dove vivo". Il tutto al "modico" costo di 430 euro. Una storia come tante sulla Pontina. Gli automobilisti, ora, sperano che la situazione migliori dopo i lavori di Astral.