Lavori di manutenzione sulla Pontina: restringimento di carreggiata e limiti a 30 km/h

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulla via Pontina. Gli interventi, a cura di Astral Spa, prevedono il restringimento di carreggiata in tratti saltuari tra il km 37+500 e il km 18+000 nei territori di Ardea, Pomezia e Roma in direzione della Capitale fino alle ore 05:30 del 05 aprile.

Lavori sulla via Pontina

I lavori, e i restringimenti, come comunica Astral Infomobilità, interessano le sequestri fasce orarie: il lunedì dalle 19.00 alle 24:00; dal martedì al giovedì dalle 00:00 alle 05:30 e dalle 19:00 alle 24:00; il venerdì dalle 00:00 alle 05:30. Nei tratti menzionati il limite massimo di velocità consentito è ridotto a 30 km/h.