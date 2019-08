Lavori sulla Pontina dal 2 al 13 settembre: i tratti chiusi a fasi alterne

Prosegue il calendario di lavori della via Pontina. Dal 2 al 13 settembre sono previsti lavori di rifacimento dell'asfalto in tratti saltuari della carreggiata in direzione sud, tra il km 26+900 al km 60+200, orientativamente da Pomezia a Borgo Montello (LT).

Lo rende noto Anas, che precisa che i lavori saranno su entrambe le corsie e che sarà disposta la chiusura a fasi alternate di una corsia di marcia alla volta, a seconda della posizione del cantiere. I lavori sono previsti nella fascia oraria che va dalle 9.30 del mattino alle 6.30 del giorno successivo, esclusi i festivi e i prefestivi.