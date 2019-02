Pontina: Anas al lavoro per eliminare le buche, previste chiusure temporanee

Lavori in corso sulla Pontina che, nei giorni scorsi, è stata riclassificata passando dalla competenza regionale a quella statale, Anas sta già eseguendo alcuni interventi di ripristino urgente del piano viabile "al fine di eliminare i dissesti più rilevanti e migliorare la sicurezza della circolazione, in attesa dei lavori di risanamento profondo già programmati".

In particolare, in questi giorni gli interventi riguardano alcuni brevi tratti tra Latina e Aprilia, in località Campo Verde, dal km 18+000 al 59+00. Il transito è sempre consentito con restringimento di carreggiata e indicazioni sul posto. Queste le zone interessate:

Tratta SS 148 Pontina dal km 27+000 al km 56+000, direzione Terracina, corsie di destra compreso la chiusura delle rampe di svincolo e di immissione. Provvedimenti: chiusura al traffi

Tratta SS 148 Pontina dal km 59+000 al km 18+000, direzione Roma, corsie di destra compreso la chiusura delle rampe di svincolo e di immissione. Provvedimenti: chiusura al traffico

Tratta SS 148 Pontina dal km 51+000 al km 49+500, direzione Roma, corsie di sorpasso. Provvedimenti: chiusura al traffico

Le chiusure al traffico inizieranno dalle ore 9.45 del 5 febbraio e termineranno alle ore 23 del 16 febbraio esclusi i giorni festivi e interesseranno tutti gli utenti. Si tratta di cantieri mobili.

"Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, con il miglioramento delle condizioni meteo e l'innalzamento delle temperature, sarà possibile eseguire i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, già programmati per un investimento di 8 milioni di euro. - sottolinea Ansa - A seguire saranno appaltato ulteriori 9 milioni di euro sempre per risanamento piano viabile e 5 milioni per barriere di sicurezza e ripristino pertinenze stradali".