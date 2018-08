Pontina a 30 km/h: verifiche sui cavalcavia, si circola a corsie alternate fino al 7 settembre

Dopo la chiusura Ponte della Scafa che collega Ostia a Fiumicino, arriva un altro provvedimento di Astral. La Pontina, infatti, dalle 18 del 27 agosto, fino alle 23:59 del 7 settembre, subirà limitazioni al traffico per la messa in sicurezza dei cavalcavia (qui i rilievi) e dei sottopassi "ammalorati".

Astral ha così comunicato un restringimento in carreggiata sui luoghi dell'intervento, ricadenti nel tratto di strada dal km 28+400 circa al km 68+400 circa, per consentire la chiusura alternata di entrambe le corsiedi marcia e di sorpasso, di entrambe le carreggiate in direzione Latina e direzione Roma. Oltre i restringimenti anche le limitazioni della velocità a 30 km/h nel suddetto tronco viario, ossia 40 chilometri di via Pontina.