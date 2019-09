Roma cantiere aperto, il rientro dalle ferie è amaro: tra stazioni metro chiuse e strade deviate

Mancano ancora 20 giorni alla fine dell’estate ma il rientro dalle vacanze è già iniziato. Alla spicciolata, gli ultimi romani proprio in queste ore stanno lasciando i luoghi di villeggiatura per far rientro nella Capitale e ricominciare. Da stamattina uffici e servizi riprendono a pieno ritmo la routine quotidiana con gli orari e l’impegno di sempre.

E in attesa che riaprano anche le scuole nelle prossime settimane, chi torna in città è costretto suo malgrado non solo a fare i conti con la dura ripresa post-ferie ma anche con una Roma che somiglia sempre di più ad un “cantiere aperto”. Non possono gioire neppure gli utenti dei mezzi pubblici perché anche linea metro subirà uno stop nei prossimi mesi.

Lo stop della linea B della metropolitana a partire dal 9 settembre

A partire dal prossimo 9 settembre, la linea B della metropolitana di Roma subirà una variazione degli orari di apertura per lo svolgimento dei lavori che porteranno alla realizzazione dell’interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo Colosseo-Fori Imperiali. Dal 9 settembre al 7 dicembre, tutti i giorni, l’ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21,00 ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. A partire dalle 21,00 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB.

Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare. Nei week end 21-22, 28-29 settembre e 5-6, 12-13, 26-27 ottobre, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta per l'intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.

Nelle fasce orarie e nelle giornate in cui si svolgono i lavori, non cambia il servizio sulle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio. Resterà regolare con orario invariato: dalla domenica al giovedì 5.30-23.30; venerdì e sabato, prime corse alle 5.30 del mattino e ultime all'1.30 di notte. Per quanto riguarda la linea A, invece, resta chiusa ancora la stazione “Barberini”.

Manutenzione ai binari del tram, bus sostitutivi

Giornate di passione anche per gli utenti che usufruiscono dei mezzi di superficie, in questo caso dei tram. Su viale Regina Margherita, tra via Nomentana e piazza Sassari, da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, per manutenzione dei binari del tram alle 18.30 e sino a fine servizio, le linee 2, 3, 19 e le linee bus n3d, n3s e 88 saranno interessate da modifiche. La linea 2 viaggerà su bus. Le linee 3 e 19, invece, saranno sostituite da bus tra Porta Maggiore e i capolinea di Valle Giulia e piazza Risorgimento. Le linee bus 88, n3d e n3s, nelle ore e nei tratti di cantiere, transiteranno nella corsia a lato di quella tranviaria.

Corse ridotte sulla tratta ferroviaria Roma nord

Cancellazioni e ritardi anche per la linea ferroviaria Roma nord. La tratta ha subito la cancellazione di 22 corse nel tragitto Roma-Civita Castellana- Viterbo e l'entrata in vigore dei bus sostitutivi. Disagi quotidiani per i pendolari che hanno avviato una petizione indirizzata a Regione Lazio e Atac per chiedere il ripristino della situazione prima che inizino le scuole, soprattutto, quando il caos sarà totale.

Lavori su via dell’Amba Aradam, bus deviati. Senso unico alternato a Tor di Quinto

Dal 2 al 14 settembre, lavori serali e notturni, dalle 20 alle 6, di manutenzione stradale sulla preferenziale di via dell'Amba Aradam, in entrambe le direzioni. Nelle ore di cantiere le linee di bus 81, 714 e 792 saranno deviate. Il cantiere comporterà anche dei divieti di sosta su via e largo dell'Amba Aradam. Inoltre, dal 26 agosto, e sino al 26 settembre, in zona Prati-San Pietro sono in programma lavori a viale dei Bastioni di Michelangelo. Possibili ripercussioni per la viabilità. Chiusa per lavori anche via Riserva della Torretta in entrambe i sensi di marcia”.

Su viale di Tor di Quinto, sino al 13 settembre, sono in programma lavori all'altezza di via Pietro Lupi. Possibili rallentamenti il cantiere comporta un senso unico alternato. Limite massimo di velocità, 30 km/h. Via Salaria, da oggi al 20 settembre, per lavori, previste limitazioni al traffico tra via di Villa Ada e via Taro. Attenzione alla segnaletica. In zona largo Somalia, a viale Arrigo Boito, da oggi al 14 settembre per lavori è previsto il divieto di sosta nel tratto di strada da via Luca Marenzio direzione via Filippo Marchetti.

Rallentamenti in via Cristoforo Colombo

Lungo la Colombo, sino a metà settembre, manutenzione delle bocche di lupo che prevede anche un intervento di pulizia. I lavori si svolgeranno tra piazzale 25 Marzo 1957 e viale dell'Umanesimo. Per l’intero periodo, la linea 778 potrebbe subire rallentamenti.