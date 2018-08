Led e sicurezza sulla nuova tangenziale: riapre la Nuova Circonvallazione Interna

Nuova illuminazione per la Nuova Circonvallazione Interna, che va dall'innesto con l'A24 a Batteria Nomentana, in direzione dello stadio Olimpico. Come informa il Campidoglio in una nota, i lavori si sono conclusi ieri e nei tempi programmati.

L'intervento ha previsto la ricostruzione dell'impianto di illuminazione secondo le nuove normative e l'installazione di nuove lampade a tecnologia Led. "Prima dei lavori la galleria risultava mal illuminata per carenze impiantistiche e l'adeguamento con lampade a Led consentirà notevoli risparmi energetici e manutentivi" si legge nella nota "una migliore visibilità all'interno e una conseguente maggiore sicurezza".

Dalla prossima settimana "sarà quindi riaperta al traffico e si proseguirà quindi con gli interventi nella seconda galleria in direzione San Giovanni che si concluderanno entro l'inizio di settembre".