Colombo: iniziano i lavori, limiti a 30 km/h e divieti

Limiti di velocità sulla Colombo, divieti di fermata e restringimento carreggiata. La strada che collega Roma al mare in entrambe le direzioni è "ammalorata" e ha bisogno di un nuovo look. Lavori che saranno divisi un due tronconi, una parte inizierà domani mentre altri dal 20 marzo.

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale ha quindi chiesto la predisposizione di un provvedimento di traffico in relazione a lavori di rifacimento del manto stradale in via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale, per quando riguarda il tratto del territorio del Municipio IX dal Raccordo Anulare fino a via di Malafede.

Considerato che le attività si svolgeranno in orario notturno, per limitare ripercussioni sul traffico veicolare e che si garantisce il transito su almeno una corsia di marcia, la disciplina viaria provvisoria consisterà in un "restringimento della carreggiata nei tratti interessati al ripristino della sede stradale particolarmente ammalorata".

Dal 14 al 30 marzo, in orario notturno dalle ore 21 alle 6 del mattino, sarà quindi è istituita una nuova disciplina di traffico che riguarderà il tratto dal Raccordo a Malafede nei due sensi di marcia. In quella zona ci sarà il "divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati area cantiere eccetto i mezzi d'opera", il "restringimento carreggiata nei tratti interessati dal cantiere" e l'istituzione del "limite di velocità 30 Km/h nei tratti interessati".

Ma non finisce qui. Il Dipartimento ha dato l'ok anche per i lavori relativi "al rifacimento della pavimentazione stradale, previa fresatura della carreggiata con successiva posa di congelamento bituminoso, nell'ambito dei Municipi IX e X", in una seconda fase dal 20 marzo al 5 aprile 2017.



Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà interessata "una sola corsia di marcia alla volta, realizzando un restringimento prima in quella di sinistra e successivamente in quella di destra". Lavori che, in questo caso, verranno eseguiti in orario notturno a partire dalle ore 21 fino alle 5 del mattino. Ciò comporterà che la Colombo, nella carreggiata centrale direzione piazzale Cristoforo Colombo, dall'altezza di via del Risaro fino all'intersezione con La Rotonda ci sarà "restringimento della carreggiata" e "limite di velocità a 30 Km/h" in entrambe i sensi di marcia. Il X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sarà incaricato della vigilanza ed esatta osservanza delle nuove, temporanee, disposizioni al traffico.