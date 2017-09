Lavori di manutenzione sull'autostrada: deviazioni e svincoli chiusi

Deviazioni e svincoli chiusi sull'autostrada A24 causa "urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione". Lo rende noto la concessionaria Strada dei Parchi. Per tale motivo sarà disposta una deviazione della carreggiata Ovest della A24 nella tratta compresa fra gli svincoli di Tivoli e l’allacciamento con l’Autostrada A1 Firenze – Napoli dalle ore 6:00 del giorno 5 settembre alle ore 14:00 del giorno 8 settembre 2017 in direzione Ovest.



Lavori sull'autostrada A24

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, a tutti i veicoli provenienti da L’Aquila/A25/Teramo e diretti verso l’Autostrada A1 Firenze – Napoli, sarà consigliata l’uscita in corrispondenza dello svincolo di Tivoli, dove potranno seguire le indicazioni di cortesia appositamente installate percorrendo la Via Maremmana in direzione Lunghezza ed entrando alla Barriera di Roma Est in direzione Firenze – Napoli.



Chiusura dello svincolo Tivoli dell'A24

Contestualmente, per i medesimi urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione, sarà disposta la chiusura dello svincolo di Tivoli in direzione Roma/allacciamento con l’Autostrada A1 Firenze – Napoli dalle ore 20:00 dei giorni 4, 5 e 6 settembre alle ore 06:00 dei giorni successivi.

Traffico deviato sulla via Maremmana



Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, tutti i veicoli provenienti da Tivoli e diretti verso Roma/Autostrada A1 Firenze – Napoli potranno percorrere la Via Maremmana in direzione Lunghezza. Coloro che sono diretti a Roma potranno entrare alla stazione autostradale di Lunghezza o proseguire su via di Lunghezzina/Collatina mentre coloro che sono diretti alla A1 dovranno entrare alla Barriera di Roma Est in direzione Firenze – Napoli.