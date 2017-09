Lavori sulla A24: strada chiusa tra via di Portonaccio e allacciamento con Tangenziale Est

Lavori notturni e chiusure sulla A24. Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, "si rende necessario disporre la chiusura notturna della tratta del Tronco di Penetrazione Urbana dell'autostrada A24 compresa tra lo svincolo di Via di Portonaccio e l’allacciamento con la Tangenziale Est".

Dalle 21 dei giorni 19, 20 e 21 settembre alle ore 06 del mattino dei giorni successivi sarà quindi disposta la chiusura al traffico della tratta tra l'allacciamento con la Tangenziale Est e lo svincolo di Via di Portonaccio, limitatamente alla carreggiata est con direzione GRA.

Dalle ore 21 dei giorni 21 e 22 settembre alle ore 06 dei giorni successivi sarà, invece, disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale tra lo svincolo di Via di Portonaccio e l'allacciamento della Tangenziale Est, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione Tangenziale Est.

Sarà così interdetto l'accesso a tutti i veicoli provenienti dalla Tangenziale Este diretti verso il GRA/A24/A25, che potranno usufruire dello Svincolo di Portonaccio in direzione del GRA, mentre per tutti i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Teramo/GRA e diretti verso la Tangenziale Est, sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello Svincolo di Via di Portonaccio, da cui potranno proseguire sulla viabilità esterna (Via di Galla Placidia e Tiburtina) per dirigersi verso Roma.