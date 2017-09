Lavoratori in "nero" nei ristoranti: controlli a Prati

Controlli dei Carabinieri nei ristoranti di zona Prati. I militari della Compagnia Roma San Pietro, unitamente ai colleghi dell'8° Reggimento Lazio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Tutela della Salute di Roma hanno eseguito dei controlli in alcuni esercizi commerciali.

Per due esercizi pubblici è scattata la sanzione, perché trovati con lavoratori dipendenti assunti in nero. Nel primo caso, in un ristorante di via Crescenzio, i Carabinieri hanno identificato 10 lavoratori, risultati assunti senza un regolare contratto.

Nel secondo invece, un ristorante di via Marianna Dionigi, oltre ad avere 4 lavoratori assunti in nero, è stato anche contravvenzionato con una sanzione di 2000 euro, per l’assenza del piano di autocontrollo HCCP.

Infine, il titolare di un altro ristorante di via Crescenzio è stato contravvenzionato con la sanzione amministrativa di 2000 euro, per carenze igienico sanitarie.