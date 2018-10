Parioli: 4 lavoratori "in nero" su sei dipendenti, sigilli a ristorante

Dalla tarda serata di ieri, un imponente servizio di controllo è scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario e Trieste. Decine di Carabinieri, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell'8° Reggimento Lazio sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario reprimere, eventuali fenomeni di illegalità e di degrado.

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma hanno ispezionato una serie di esercizio commerciali: per due di questi, uno in piazzale della Stazione Tiburtina, l'altro di viale Ippocrate, sono state elevate sanzioni per migliaia di euro dopo aver riscontrato al oro interno carenze igieniche e inadeguatezze strutturali.

Parallelamente, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, durante un controllo eseguito in un ristorante della zona dei Parioli, hanno riscontrato l’impiego di 4 lavoratori "in nero" sui 6 impiegati nell'attività, violazione che ha fatto scattare una sanzione di 8.000 euro e i sigilli con la temporanea sospensione dell'attività imprenditoriale.

Nell’ambito delle attività, ben 26 persone sono state sanzionate dai Carabinieri per aver violato l'ordinanza 'Anti-alcol' del Campidoglio. Aaltre 5, tutte di nazionalità romena, sono state proposte per il "Daspo urbano" per aver posto in essere "condotte che impedivano la libera accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie e delle relative pertinenze".

Numerosi sono stati anche i posti di controllo alla circolazione stradale: delle 149 persone e degli 80 veicoli controllati sono state elevate sanzioni per 10 persone. In particolare, sono state sequestrate 3 microcar, una di queste per modifiche non omologate, e un motociclo.