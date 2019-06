Tragedia a Lavinio, anziano muore schiacciato dalla sua auto

Tragedia a Lavinio, località del litorale nel territorio di Anzio. Nella mattinata di ieri un uomo di 86 anni, residente a Roma ma a Lavinio per vacanza, è rimasto ucciso nel garage della propria abitazione. I fatti nella mattinata di ieri quando la moglie, non vedendolo far ritorno a casa a Roma, ha allertato la polizia.

Accorsi nell'abitazione della frazione del litorale la scoperta. Secondo la ricostruzione l'auto di proprietà della vittima avrebbe travolto l'uomo schiacciandolo contro il muro. A causare il movimento della vettura il mancato funzionamento del freno a mano. Sul posto, per i rilievi, oltre agli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno, è intervenuta anche la scientifica.

La Fiat Panda è stata posta sotto sequestro su disposizione del magistrato. Secondo quanto si apprende dalla polizia andrà accertato se il freno a mano non è stato inserito per dimenticanza o per un cattivo funzionamento dello stesso.