Prima investito poi arrestato: latitante finisce dall'ospedale al carcere

È passato dalla camera dell’ospedale al carcere, ricercato perché doveva scontare 6 mesi per spaccio di stupefacenti. È quanto accaduto ieri ad un cittadino della Tanzania di 49 anni, coinvolto domenica sera in un incidente stradale in via Cairoli, all’altezza di via Principe Eugenio, zona Esquilino.

Ricercato per spaccio di droga

Durante gli accertamenti sulla persona investita, priva di documenti, il reparto di Polizia Giudiziaria del I gruppo Centro è riuscito, dopo alcune indagini, a risalire alla sua identità: è emerso un mandato di cattura a suo carico e un ordine di carcerazione per spaccio di stupefacenti.

Dall'ospedale al carcere

Gli agenti della Polizia Locale hanno piantonato l’uomo al San Giovanni e, quando ieri mattina i medici hanno dato il nulla osta, il ricercato è stato condotto al carcere di Rebibbia, dove finirà di scontare la pena prevista.