Piazza Vittorio: lastre di marmo si staccano da un palazzo, ferita una turista

Una lasta di marmo si è staccata da un palazzo, all'altezza del civico 110, di piazza Vittorio colpendo una turista americana di 49 anni. E' successo ieri, intorno alle 19:50. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e della stazione piazza Dante intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 relativa al cedimento di alcune lastre di marmo.



Le lastre hanno colpito la turista che, ferita alla testa, è trasportata stata trasportata all'ospedale San Giovanni dove è stata ricoverata in osservazione e dimessa oggi con una prognosi di 8 giorni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Lo scorso 9 marzo il precedente. Ad avere la peggio fu un uomo, un romano di 41 anni, che camminava sotto le colonne dove si è registrata la caduta, rimasto ferito alla caviglia e trasportato in codice giallo dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata.