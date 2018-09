Morta dopo pallonata a largo Agosta: identificato un 12enne

Sarebbe stato un 12enne a calciare la pallonata che, superata una siepe, ha colpito al petto Tilde Procesi, l'anziana di 82 anni morta nella serata del 12 settembre a largo Agosta. Erano da poco passate le 18 e l'anziana, residente di zona, secondo diversi testimoni che hanno assistito alla scena era seduta.

Secondo una ricostruzione fatta dagli uomini della Guardia di Finanza, che hanno acquisto anche le immagini delle videocamere di sorveglianza dei negozi e dei locali che danno sulla piazza. Il "tiro" del ragazzino avrebbe colpito la signora Tilde ma la pallonata, secondo chi indaga, potrebbe non aver causato la morte.

Le ipotesi sono quelle di una caduta sull'asfalto dopo il colpo, oppure il malore subito dopo che il pallone ha colpito la signora Tilde con il colpo, al petto, che le potrebbe aver causato una crisi respiratoria fatale. Sarà l'autopsia, i cui esiti sono attesi per il pomeriggio, a far luce sulla vicenda.

Secondo le Fiamme Gialle, con il 12enne c'era anche un coetaneo. Ragazzini di zona che spesso giocano con i loro amici in piazza. Entrambi, secondo la legge, non sono imputabili per ragioni di età, ma ci sarà una relazione degli inquirenti alla procura dei minorenni. Secondo quanto si apprende, dalla Procura di Roma, saranno informati anche i genitori.

"Non ce l'ho con i bambini - ha raccontato Stefano Lucaferri, figlio di Tilde Procesi, al 'Corriere della Sera' -, voglio solo sapere come è andata. Presenterò un esposto ai carabinieri e al Comune".

In passato non sono mancati incidenti ed i residenti, a più riprese, hanno chiesto più attenzione da parte di Municipio e forze dell'ordine dopo che qualcuno aveva dovuto ricorrere anche a cure mediche. Una disgrazia che "si poteva evitare" secondo i residenti del quartiere che non vogliono colpevolizzare i bambini che stavano giocando a largo Agosta.