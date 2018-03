Via Fani: imbrattata la lapide di Aldo Moro, la scritta inneggia alle Brigate Rosse

La lapide che commemora Aldo Moro, in via Fani, è stata imbrattata. Intorno alle ore 2, Carabinieri della Stazione Roma Montemario, di pattuglia in zona, hanno notato l'atto vandalito sul marmo della stele in onore degli uomini di scorta dell'Onorevole Moro.

Sono state scritte due lettere, una B e una R, di colore rosso, probabilmente con vernice spray. Sono in corso i rilievi e le indagini a cura dei Carabinieri. Sul posto anche la Sovrintendenza Capitolina, il reparto Pics e Ama linea decoro. A febbraio la base di cemento della lapide era già stata sfregiata con una svastica e la scritta: "A morte le guardie".

"Sono costernato. Condanno con tutta la forza possibile il gesto e ho fiducia che l’azione investigativa delle forze dell’ordine possa condurre ad individuare chi ha compiuto il gesto e dunque alla sua persecuzione nelle opportune sedi giudiziarie", commente il vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo in merito al nuovo atto vandalico perpetrato nella notte in via Fani.

