Accecato dalla gelosia, investe nuovo compagno della sua ex e lo schiaccia contro una ringhiera

Accecato dalla gelosia ha tentato di uccidere il nuovo compagno dell'ex fidanzata, investendolo con la sua auto, una Fiat Panda. E' successo ieri, intorno alle 13, in piazza del Belvedere nel parcheggio di Lanuvio. A finire in manette, arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un 35enne del posto.

I fatti. Tutto è iniziato quando l'uomo ha inseguito l'ex convivente, una donna ucraina di 33 anni, che era in macchina col nuovo compagno 38enne, speronandoli e costringendoli a fermarsi nel grosso parcheggio.

Una volta sceso dalla macchina, il nuovo compagno della donna è stato aggredito dal 35enne, il quale ha brandito una mazza da baseball e un cacciavite e poi, una volta risalito, in auto ha investito il rivale in amore schiacciandolo contro una ringhiera in ferro.

Alla scena ha assistito anche il bambino di tre anni avuto dei due ex conviventi, che era in auto con la mamma. Il 38enne ferito, è stato trasportato in gravi condizioni al nuovo ospedale dei Castelli con una gamba fratturata in più parti. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Lanuvio che hanno arrestato il 35enne per tentato omicidio.