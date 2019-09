Lanciano sassi da cavalcavia: serata di paura a Valle Aurelia

Sassi dal cavalcavia e paura nella zona di Valle Aurelia. E' successo nella serata di ieri, 17 settembre, su via di Valle Aurelia. Da qui sono partite verso il numero unico d'emergenza, una serie di segnalazioni, tutte più o meno coincidenti. "Ci sono dei ragazzi che lanciano sassi dal ponte vicino al centro commerciale".

Un automobilista ha denunciato alla polizia di essere stato colpito, senza per fortuna riportare danni fisici o alla vettura. C'è anche chi ha raccolto i sassi lanciati, rilanciandone l'immagine sui social, nei gruppi quartiere.

All'arrivo degli agenti del commissariato Aurelio i ragazzi si sono dileguati. Resta l'allarme nella zona. Sui social, in particolare, c'è chi segnala come l'episodio non sia isolato. Già nelle scorse settimane infatti episodi simili si sarebbero verificati in zona.