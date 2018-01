Lancia pietre contro la finestra della ex: stalker colto sul fatto e arrestato

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono dovuti intervenire in via Andersen, al Quartaccio, dove una ragazza romana di 31 anni, in quel momento sola in casa con i due figlioletti minori, aveva segnalato al NUE “112” la presenza in strada del suo ex che la stava minacciando di morte lanciando pietre sui vetri di una finestra del suo appartamento.

Arrivati nel punto indicato, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo, un 40enne romano e con precedenti, mentre era ancora intento a lanciare sassi in direzione delle finestre dell’abitazione della donna e in possesso di altre numerose pietre in tasca.

Gli accertamenti svolti dai militari nell’immediatezza dei fatti hanno consentito di accertare che non si trattava del primo episodio del genere e che dalla fine della loro relazione, ma in particolar modo dal mese di ottobre del 2017, la donna aveva già presentato diverse denunce contro di lui, alcune delle quali corredate da referti medici che documentavano anche aggressioni fisiche subìte.

Il 40enne è stato, quindi, ammanettato e portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di fronte alla quale sarà chiamato a rispondere dell’accusa di atti persecutori.