Insegnante si lancia con il parapendio e si schianta in piazza: è grave

Un insegnante di 61 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto a Marcellina. L'uomo, nel pomeriggio di venerdì, si era lanciato dal Monte Gennaro con parapendio.

Per evitare un traliccio, però, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi a terra, in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa.

Sul posto i carabinieri della stazione di Marcellina. L'uomo è stato portato in ospedale dal 118 con l'elisoccorso. Ha riportato diversi traumi: è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.