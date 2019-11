Entra in un giardino privato e lancia oggetti contro la casa di una donna

E' entrato in un giardino privato e ha lanciato oggetti contro la casa di una donna. Nel pomeriggio di domenica i Carabinieri di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà un 31enne, per i reati di danneggiamento e violazione di domicilio.

In particolare, i militari sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, la quale riferiva che un individuo poco prima si era introdotto all’interno del giardino della sua abitazione e, in evidente stato di alterazione, aveva scagliato vari oggetti verso l’abitazione, colpendo la porta d’ingresso e una finestra.

La donna, fornendo una dettagliata descrizione dell’individuo aggiungendo che si era poi allontanato a piedi per le vicine campagne, ha così aiutato i militari che hanno iniziato le ricerche dell’individuo battendo le zone circostanti e, non molto lontano dall’abitazione, lo hanno rintracciato mentre tentava di nascondersi nella fitta vegetazione.

A quel punto il giovane è stato condotto in caserma dove, al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento e violazione di domicilio.