Una nuova Lamborghini Huracán da 610 cavalli per la polizia di Stato

Una Lamborghini Huracán LP 610-4 con livrea della polizia. Una super auto dotata di motore V10 aspirato da 610 cavalli in grado di raggiungere i 325 km/h. Si è svolta questa mattina a Roma, presso il Viminale, la cerimonia di consegna della nuova vettura sportiva da parte dell’amministratore delegato Lamborghini, Stefano Domenicali, al ministro dell’Interno Marco Minniti e al capo della Polizia Franco Gabrielli.

DALLA GALLARDO ALLA HURRICAN - La Polizia di Stato è dotata anche di un’ulteriore Huracán che si trova presso la Polizia stradale di Roma, dal 2015. La nuova Huracán verrà assegnata alla Polizia stradale di Bologna e verrà impiegata sia in attività operative sia per il trasporto urgente di sangue e organi. Con l’occasione è stata anche consegnata al prefetto Gabrielli la Lamborghini Gallardo con i colori della Polizia, del 2009, che si trova attualmente presso il museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, e che verrà esposta in via permanente presso il museo delle Auto della Polizia di Stato di Roma.

LA NUOVA LAMBORGHINI DELLA POLIZIA - La Lamborghini Huracán si presenta nei colori d’istituto con le parti in bianco e le scritte adattate al design dinamico della supersportiva. Gli pneumatici sono, come tutti i modelli Lamborghini, dei P Zero Pirelli con il fianco colorato in azzurro medio polizia, appositamente realizzato per l'occasione.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Come per il modello di serie, la Huracán della Polizia è dotata di motore V10 aspirato da 610 CV, di quattro ruote motrici e di telaio ibrido in alluminio e fibra di carbonio, caratteristiche in grado di garantirne alte prestazioni e massima stabilità anche a velocità elevate.

TECNOLOGIE AVANZATE - L’abitacolo della Huracán Polizia è provvisto delle più avanzate dotazioni tecnologiche. La vettura è equipaggiata con il sistema di bordo composto da tablet, con integrati computer e sistema di registrazione e telecamera. I sistemi consentono di documentare le attività di controllo su strada.

EQUIPAGGIAMENTO - Oltre all'equipaggiamento ad alta tecnologia, la Huracán Polizia è provvista naturalmente anche della tradizionale dotazione di servizio, come per esempio il porta arma, un estintore portatile, la radio di ordinanza VHF-Polizia e i ganci per ospitare la classica paletta bianca e rossa per effettuare il fermo dei veicoli in sicurezza.

ASSISTENZA SANITARIA - Compito fondamentale della Huracán Polizia è l’assistenza sanitaria. A questo scopo, il bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. Per il soccorso d'emergenza delle persone l'equipaggiamento comprende, inoltre, un defibrillatore, che è capace di salvare vite ristabilendo tramite mirate scariche elettriche un normale battito del cuore in caso di forte aritmia cardiaca o fibrillazione ventricolare.

