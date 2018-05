Sfrecciava su Mercedes e Lamborghini senza patente e assicurazione: multato 38enne

Circolava da anni con patente revocata e per di più senza assicurazione. A finire nei guai un 38enne romano, incastrato dagli agenti della polizia locale del gruppo Eur, diretti dal comandante Ugo Esposito. L'uomo circolava da tempo a bordo di veicoli lussuosi, quasi sempre senza copertura assicurativa. Segnalazioni anonime riferivano di averlo più volte avvistato in zona Roma sud a bordo di una lussuosa Mercedes CLA 220, talvolta su una Lamborghini "Gagliardo" cabrio.

Dopo vari appostamenti, effettuati anche in ore serali, l'uomo è stato finalmente individuato in prossimità della sua abitazione e fermato, in un posto di blocco, mentre era alla guida della Mercedes, trovata priva di assicurazione.

La persona, che in un primo momento ha tentato la fuga, è stata bloccata dopo un breve inseguimento ed ha ammesso le sue responsabilità. Confermata la mancanza del titolo di guida e della Carta di Circolazione, revocati da tempo. L'auto, che ha un valore di mercato di circa 60000 Euro, è stata portata in depositeria giudiziaria. Al momento il trasgressore ha ricevuto verbali per circa 9000 euro e altre verifiche sono in corso.