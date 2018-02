Ladro in villa: sorpreso mentre prova a scassinare una finestra

E' stato sorpreso mentre tentava di scassinare la finestra di una villa di Castelchiodato, Comune della provincia di Roma. Per questo i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 43enne di Mentana, già noto alle Forze dell’Ordine, per tentato furto in abitazione.

Ladro a Castelchiodato

I militari, allertati da un Carabiniere fuori servizio della stessa Radiomobile, che, nella circostanza, transitava in zona per puro caso, sorprendevano il malvivente mentre era intento a forzare, con arnesi atti allo scasso, la finestra del primo piano di una villetta in località Castelchiodato di Mentana.

Ladro agli arresti domiciliari

La pattuglia già impegnata in servizio di contrasto ai reati predatori, ha raggiunto poco dopo la zona, riuscendo con l’aiuto del collega a bloccare l’uomo. Il malvivente è stato arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.