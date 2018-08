Ostia: si aggira con fare sospetto fra le auto con grimaldelli e attrezzi per lo scasso

"Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto d’armi o oggetti atti ad offendere", queste le accuse con le quali i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno denunciato in stato di libertà, un 48enne romano. L’uomo, che è stato fermato mentre si aggirava con fare sospetto fra le auto in sosta in viale Vasco De Gama ad Ostia, occultava alcuni attrezzi atti allo scasso ed un coltello di 14 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Controlli carabinieri di Ostia

La denuncia è arrivata nell'ambito dell'attento monitoraggio del litorale posto in essere anche nella giornata di giovedì 29 agosto dai Carabinieri del Gruppo di Ostia. Nell’occasione sono stati controllati complessivamente 72 veicoli e 159 persone, 2 delle quali sono state segnalate alla Prefettura di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti.

Droga e denaro a Dragoncello

I Carabinieri, nel corso di un normale controllo, hanno fermato in località Dragoncello un pregiudicato 40enne che, alla vista dei militari, ha tentato di liberarsi di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha consentito di scovare quasi 70 grammi di droga di vario genere, la somma contante di 140 euro, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato immediatamente arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga è stata sequestrata.

Cocaina in auto ad Acilia

Sempre ai domiciliari è finito un giovane incensurato di 24 anni. L’uomo è stato fermato a bordo della propria vettura dai militari della Stazione Carabinieri di Acilia che, perquisendo il mezzo, hanno rinvenuto 23 involucri termosaldati contenenti cocaina e la somma contante di 810 euro, procedendo così ad arrestare l’insospettabile pusher.

Dai domiciliari al carcere di Rebibbia

Ancora ieri è stata arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, una 30enne, già sottoposta agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, nei cui confronti il magistrato ha disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Rebibbia, dove dovrà scontare la pena residua di anni 3.

Evasione dagli arresti domiciliari

Nella rete dei controlli è incappato ad Acilia anche un 61enne sottoposto agli arresti domiciliari, perché gravato da numerosi precedenti, il quale è stato sorpreso ad aggirarsi in strada privo di qualsivoglia autorizzazione. L’uomo, vistosi scoperto dai Carabinieri, ha tentato inutilmente di giustificarsi, venendo ristretto nuovamente presso la propria abitazione, in attesa delle decisioni della competente Autorità Giudiziaria.