Ruba taxi mentre autista scarica i bagagli, polizia segue segnale Gps e ferma il ladro

Ha lasciato il taxi accesso nell'area partenze dell'aeroporto, ha aperto il bagagliaio ed ha scaricato le valigie dei clienti giunti a destinazione. Un lasso di tempo breve, sufficiente ad un ladro per entrare nell'auto, ingranare la marcia e rubarla. E' accaduto la notte di martedì allo scalo aeroportuale di Fiumicino. Localizzata l'auto bianca con il segnale Gps la polizia ha seguito le tracce della stessa ed ha fermato il ladro nella periferia est della Capitale.

Ladro ruba taxi all'aeroporto di Fiumicino

In particolare il furto ha cominciato a prendere corpo passata la mezzanotte nell'area del Terminal T2, dopo che il tassista aveva accompagnato alcuni clienti. Sceso un attimo dalla vettura il ladro si è intrufolato furtivamente nell'auto lasciando il tassista di sasso. Scappato in direzione Roma il proprietario della vettura ha quindi allertato la polizia indicando loro la posizione del taxi sul Grande Raccordo Anulare tramite Gps.

Taxi rubato fermato a Borghesiana

Sempre seguendo il geolocalizzatore, il taxi è uscito sulla via Prenestina in direzione fuori Roma. Ha quindi svoltato su via di Rocca Cencia per poi prendere la via Casilina in direzione Centro. All'altezza di via Licata, nella zona di Borghesiana, il ladro è stato intercettato dagli agenti delle Volanti della caserma di via Guido Reni che gli hanno sbarrato la strada fermandolo.

Ladro di taxi in manette in via Casilina

Sporta regolare denuncia dal tassista, lo stesso è potuto risalire sulla propria vettura. Accompagnato negli uffici di polizia del commissariato Casilino Nuovo il ladro è stato identificato in un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora. Arrestato per furto aggravato di veicolo adibito a pubblico servizio, il ladro è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il Rito Direttissimo.