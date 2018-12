Ladro al supermercato aggredisce vigilantes che prova a fermarlo

Prima il furto al supermercato poi l'aggressione al vigillantes. È accaduto intorno alle 17:30 di giovedì 6 dicembre al Collatino. Qui gli agenti del commissariato Tuscolano hanno proceduto all’arresto di un cittadino romeno di 22 anni, responsabile di rapina aggravata.

L’uomo infatti, dopo essere entrato all’interno di un supermercato in via Pisino, ha consumato furto e, per garantirsi la fuga, ha aggredito il personale della sicurezza che stava cercando si fermarlo. Accompagnato al Commissariato Torpignattara, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.