Evade dai domiciliari per andare a rubare scatolette di tonno al supermercato

Lo hanno bloccato gli addetti alla sicurezza del supermercato mentre tentava di rubare delle scatolette di tonno. Portato in commissariato si è poi scoperto che era evaso dagli arresti domiciliari. A finire in manette un 45enne romano.

I fatti si sono verificati intorno alle 16:30 del 24 giugno in un supermercato di via dell'Appagliatore, ad Ostia. Qui gli uomini della sicurezza del locale commerciale hanno scoperto e bloccato un ladro, sorpreso a rubare delle scatolette di tonno.

Affidato agli agenti del Commissariato Lido di polizia, gli agenti hanno poi scoperto che l'uomo doveva trovarsi agli arresti domicliari e per questo lo hanno arrestato per l'evasione e denunciato per il tentato furto.