Ladro al supermercato, aveva appena fatto razzia da alcune auto in sosta

Fermato mentre tentava di rubare prodotti al supermercato aveva appena fatto razzia in alcune auto parcheggiate poco distante. A finire in manette un giovane della Costa d'Avorio di 19 anni. I furti nella zona di Spinaceto.

In particolare sono stati gli agenti del Commissariato Esposizione di polizia a fermare il ladro in flagranza di reato mentre provava ad allontanarsi da un supermercato di viale degli Eroi di Rodi senza passare per la cassa.

Fermato in flagranza di reato, alcuni testimoni hanno poi riferito alla polizia di averlo visto depredare alcune auto che si trovavano parcheggiate poco distante dall'esercizio commerciale preso di mira.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accompagnato negli uffici di polizia il 19enne è stato arrestato per furto aggravato.