Ladro di strumenti musicali al centro commerciale, 33enne in manette

Ha fatto incetta di strumenti musicali e attrezzi da lavoro ma non è passato per le casse del negozio della galleria commerciale. Il tentativo a Fiumicino, dove i carabinieri della stazione del Comune aeroportuale hanno arrestato un 33enne di origine ucraina per furto aggravato.

L’uomo, già notato mentre si aggirava con fare sospetto all’interno del centro commerciale Parco Leonardo, è stato bloccato dai Carabinieri all’uscita di uno dei negozi del centro commerciale e sottoposto a perquisizione.

Nell’occasione è stato trovato in possesso di attrezzi da lavoro e strumenti musicali dei quali si era impossessato dopo averne rimosso i rispettivi dispositivi antitaccheggio. L’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dei Carabinieri di Ostia in attesa dell’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.