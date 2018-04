Scoperto a rubare in un garage, ladro spruzza spray al peperoncino contro due donne

Si è introdotto furtivamente in un garage per rubare e una volta scoperto dalla proprietaria e da una vicina di casa, ha spruzzato nei loro occhi dello spray al peperoncino per scappare. E' successo in zona Tomba di Nerone dove un 23enne libico, domiciliato presso il centro accoglienza richiedenti asilo di Fiano Romano, è stato arrestato dai Carabinieri.

Ieri mattina, il malvivente ha forzato la porta di un garage in via Vibio Mariano e una volta rovistato all’interno, ha prelevato vari orologi da polso ed alcuni articoli di bigiotteria che erano custoditi in una scatola.

I rumori sospetti hanno allertato la proprietaria, 70enne, che, insieme ad una vicina di casa, è arrivata sul posto per capire cosa stava accadendo, sorprendendo il ladro con le mani nel sacco.

Per guadagnare la fuga, il 23enne ha spruzzato sul loro volto dello spray urticante al peperoncino ed è riuscito a dileguarsi. I Carabinieri, immediatamente allertati, sono riusciti a bloccarlo in una via adiacente, recuperando anche tutta la refurtiva.

Le due donne sono state visitate presso il pronto soccorso dell'ospedale oftalmico, venendo poi dimesse senza conseguenze. Il ladro è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo.