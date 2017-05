Colto sul fatto dal proprietario, reagisce chiedendogli le chiavi di casa: "Fammi entrare"

Una scena surreale quella vissuta in via Accademia Aldina, in zona Montagnola. Tutto è iniziato quando un ladro di 41 anni, dopo aver abbattuto la recinzione di un giardino, stava tentanto un furto in una abitazione. A scoprirlo il proprietario di casa. Il malvivente, anzichè fuggire dopo la richiesta di spiegazioni del proprietario, ha urlato: "Dammi le chiavi di casa tua".

E così, nonostante alla singolare pretesa siano seguite minacce di morte, la vittima non si è persa d'animo e, mentre il malvivente si trovava ancora nel suo giardino ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato. Sul posto sono arrivate le pattuglie del commissariato Tor Carbone e Colombo che hanno trovato il ladro ancora nel cortile con il proprietario di casa.

In escandescenza, si aggirava, tentando ancora di trovare un modo per entrare in casa, incurante dell'imminente arrivo dei poliziotti. Il 41enne, sanguinante poichè si era ferito mentre scavalcava la recinzione del giardino, cosa per la quale era necessario fare intervenire un equipaggio del 118, è stato quindi bloccato.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il ladro, per i suoi comportamenti nonchè per i suoi precedenti specifici, era già conosciuto alle forze dell’ordine.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, condannandolo alla reclusione di 6 mesi ed euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.