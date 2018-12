Ladro di "bionde" al dutyfree, passeggero ruba sigarette in aeroporto ma viene fermato dai carabinieri

Ladro di "bionde" all'aeroporto Leonardo Da Vinci dove i carabineiri hanno deferito in stato di libertà un passeggero per il reato di tentato furto. Si tratta di un cittadino italiano di 57 anni sorpreso a trafugare varie confezioni di tabacchi dagli scaffali espositori di un duty-free shop ubicato presso l’area "partenze" dello scalo internazionale di Fiumicino. La refurtiva, per un valore complessivo di circa trecento euro, è stata recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio.

Il ladro è stato 'pizzicato' dai militari della Compagnia Aeroporti di Roma impegnati nei servizi preventivi e repressivi all’interno degli scali aeroportuali della capitale e lungo le vie ad essi adiacenti. Al termine delle attività svolte nell’arco orario interessato al maggior afflusso di passeggeri, nei pressi dei viali antistanti i terminal, sono state identificate 85 persone, controllati 25 veicoli ed elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada.