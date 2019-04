Dal Montesacro a La Rustica sullo scooter rubato, incastrato dall'antifurto satellitare

Dal Montesacro a La Rustica sullo scooter rubato. È stato grazie ad un antifurto satellitare che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono riusciti ad intercettare in via Dameta un motorino rubato poco prima in via Corsaglia. Il conducente del mezzo, un cittadino romano di 22 anni, con precedenti per spaccio di stupefacenti, prima di essere arrestato, ha opposto una strenua resistenza motivo per cui oltre che di furto aggravato dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme della centrale a cui era collegato l’antifurto satellitare, diramato al 112, ha consentito in poco tempo alla pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di rintracciare il ladro a bordo della moto, una Honda SH 150, con cui era caduto, poco prima dell’alt dei militari, in via di Ponte Mammolo.