Ruba una moto, ma era di un poliziotto che insegue ed arresta il ladro

Ha visto una bella motocicletta parcheggiata fuori da un negozio e, nonostante fosse chiusa con il bloccasterzo, ha deciso che doveva essere sua e l’ha presa. Il ladro, un 55enne, non sapeva però che il proprietario è un poliziotto, in servizio presso l’Ufficio Stampa della Questura, che, non appena si è accorto di quanto stava accadendo, ha iniziato un rocambolesco inseguimento, a piedi, in mezzo al traffico del lungotevere, riuscendo poi a bloccarlo poco dopo.

Ladro ruba moto ad un poliziotto

Per divincolarsi, il 55enne ha iniziato a picchiare il suo inseguitore e, quando questi si è qualificato come agente della Polizia di Stato, lo ha morso energicamente ad un braccio. Nel frattempo è arrivato anche il complice del rapinatore che, a sua volta, si è scagliato contro il poliziotto, libero dal servizio, colpendolo con calci e pugni.

Poliziotto insegue ladro che gli ruba la moto

Grazie all’intervento di un passante, il derubato è riuscito a trattenere il ladro fino all’arrivo della pattuglia del commissariato Villa Glori, che lo ha preso in consegna, mentre il suo favoreggiatore è riuscito a dileguarsi. Arrestato, l’uomo dovrà rispondere di rapina aggravata.