Ladro scassina la finestra del ristorante ma trova i proprietari dentro a fare le pulizie

Ha scassinato la finestra del ristorante nel cuore della notte, convinto che l'esercizio commerciale di Ostia Ponente preso di mira fosse un facile bersaglio, una volta entrato nel locale di via delle Sirene per sua sfortuna si è però trovato davanti i proprietari del ristorante intenti a fare le pulizie. E' accaduto intorno alle 2:30 di questa notte.

Furto al ristorante di via delle Sirene

In particolare il malvivente, un romano 29enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, una volta scoperto dai proprietari del ristorante del litorale lidense ha ingaggiato una colluttazione con le persone presenti, che, comunque, non gli ha consentito di fermare la sua fuga. Estremamente risolutivo l’arrivo dei Carabinieri che, chiamati al 112,sono riusciti a bloccare e arrestare il ladro che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Ostia in attesa dell’udienza di convalida, dovrà rispondere del reato di rapina.

Controlli dei carabinieri ad Ostia il 25 aprile

L'arresto del 29enne è arrivato nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dai Carabinieri del Gruppo di Ostia, finalizzati alla tutela della sicurezza nonché alla prevenzione e repressione dei reati in genere nella giornata festiva di ieri 25 aprile. Sono state impiegate numerose pattuglie e attuati molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, conseguentemente al prevedibile aumento del traffico veicolare: il bilancio è di 150 persone identificate e38 contravvenzioni elevate.

Minacce in un bar a Ponte Galeria

I Carabinieri di Ponte Galeria, nel corso delle quotidiane attività di controllo del territorio, sono intervenuti all’interno di un bar dove hanno arrestato un romeno 48enne, che aveva importunato insistentemente la commessa e poi, con un coltello, gli avventori del locale. All’arrivo dei Carabinieri lo straniero, in preda ai fumi dell’alcool, ha cercatodi sottrarsi al controllo; è stato comunque, in breve, disarmato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale; nello zaino aveva un altro coltello.