San Valentino: ruba profumi e cosmetici per la fidanzata, poi picchia il titolare

E’ entrato in un negozio di via Casilina, quartiere Centocelle, e ha rubato cosmetici in una confezione regalo di San Valentino per la sua fidanzata, forzando le placche antitaccheggio e occultandoli all’interno di una borsa. Inoltre, non ha esitato ad aggredire violentemente il gestore del negozio che lo ha colto con le mani nel sacco.

FERMATO DAI CARABINIERI - Un 48enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, intervenuti rapidamente a seguito della richiesta di aiuto giunta al NUE 112. Scoperto dal titolare del punto vendita, il ladro, nel disperato tentativo di fuga, lo ha aggredito, colpendolo al volto e spintonandolo, facendolo cadere a terra.

FURTO E RAPINA IMPROPRIA - Cosa che ha aggravato la sua posizione in quanto, i Carabinieri, dopo averlo ammanettato, lo hanno incriminato non solo per il furto, ma per rapina impropria. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.