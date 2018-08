Ruba 100 chili di rame nel capannone edile: in manette predone di oro rosso

Quando la polizia è arrivata sul posto suonava ancora l'allarme con il proprietario del capannone edile che seguiva le mosse del predone all'interno dell'area mediante una videocamera di sicurezza. A finire in trappola dopo aver tentato di rubare 100 chili di rame in via della Lucchina, ad Ottavia, un cittadino romeno di 33 anni. Il tentativo di furto poco dopo la mezzanotte del 7 agosto.

Ladro nel capannone edile ad Ottavia

Entrati nell'area del capannone edile gli agenti del Reparto Volanti della Polizia hanno da sùbito individuato il ladro di oro rosso, nascosto tra i bancali di mattone dell'area. Con in mano ancora una sega per metallo, il 33enne stava cercando di depredare dell'oro rosso da una bobbina di rame. Bloccato dalla polizia poco distante gli agenti hanno trovato un borsone con 100 chili di rame già trafugati.

Arrestato ladro di rame in via della Lucchina

Accompagnato negli uffici di polizia del commmissariato di Primavalle il ladro è stato poi identificato. Finito in manette dovrà rispondere di furto aggravato.