Usa passeggino con bimbo per rubare al supermercato, poi ferisce guardia giurata con un coltello

Aveva nascosto la merce rubata al supermercato nel vano portaoggetti del passeggino nel quale portava un bambino. Era lo scorso mese di gennaio. A distanza di sei mesi gli agenti lo hanno trovato ed arrestato. In particolare il ladro, dopo essere entrato in un supermaket in zona San Basilio con un bambino nel passeggino, ha iniziato a girare tra i vari reparti; si è incamminato verso l’uscita senza, però, passare dalle casse.

Guardia giurata ferita con un coltello

Immediatamente è scattato l’antitaccheggio. Fermato dal dipendente della sicurezza, la sua attenzione è andata nel vano portaoggetti del passeggino dove c’erano alcuni generi alimentari in vendita nel supermercato. Invitato ad esibire lo scontrino fiscale o a restituire la merce, l’uomo per tutta risposta, colpiva l’addetto al volto con un pugno e poi, con un gesto repentino, estraeva dalla giacca un coltello ferendolo al gomito sinistro e subito dopo si allontanava abbandonando a terra il coltello.

Ladro in fuga

Poi, quando sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, hanno ascoltato la testimonianza del dipendente, confermata anche dalla cassiera e si sono messi subito a lavoro: il sequestro del coltello e l’acquisizione delle immagini registrate all’interno del supermercato riprese dal sistema di videosorveglianza ed una videoregistrazione ritraente l’aggressore mentre si allontanava.

Guardia giurata medicata in ospedale

Intanto la parte lesa veniva trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale Sandro Pertini e medicata per una “ferita da punta gomito sinistro” con una prognosi di 10 giorni.

Scovato in largo Camerano

A marzo la svolta nelle indagini: poliziotti, nel transitare in largo Camerano, notavano un uomo insieme ad un minore trasportato su un passeggino con vestiti simili a quelli indossati durante il furto e corrispondente alle descrizioni fisiche rilasciate dal dipendente. Tutti elementi utili per procedere al controllo: l’uomo è stato identificato per un romano di 64 anni, con precedenti di polizia.

Ladro agli arresti domiciliari

Rientrati in ufficio gli agenti hanno messo tutto nero su bianco richiedendo all’Autorità Giudiziaria un’idonea misura cautelare personale – misura che è stata notificata al malvivente alle prime luci del 27 luglio quando è stato sottoposto agli arresti domiciliari.