Ruba borsa con 20mila euro di gioielli a passeggera dell'alta velocità, arrestato sull'Intercity per Napoli

Ladro pendolare alla stazione Termini. Il predone è un 45enne napoletano ed è stato arrestato su un Intercity dalla Polizia Ferroviaria dopo aver rubato una borsa con gioielli per 20mila euro. È accaduto mercoledì 20 febbraio.

I fatti hanno preso corpo sul treno Alta Velocità in partenza da Termini per Venezia alle 8:40. Qui il ladro ha adocchiato la vittima, ha atteso un suo momento di distrazione e l'ha derubata di una borsa Louis Vuitton con all'interno oro e gioielli per un valore di circa 20mila euro, oltre a 300 euro contanti, un iPhone ed effetti personali.

Rubata la borsa il ladro è salito su un treno Intercity in partenza per Napoli mentre la vittima, una signora italiana, ha denunciato il furto subito agli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio allo scalo ferroviario dell'Esquilino. Visionate le immagini di videosorveglianza i poliziotti hanno individuato subito il predone, già conosciuto quale "ladro operante in stazione" ed hanno allertato i colleghi della Polfer in servizio alla stazione di Formia.

Atteso l'arrivo del treno Intercity alla scalo ferroviario della provincia di Latina due poliziotti in borghese sono saliti dalle due entrate della carrozza dove era seduto il ladro e lo hanno bloccato.

Recuperata la refurtiva e restituita alla proprietaria il predone è stato identificato in un 45enne napoletano, Pasquale D.M. Sottoposto a rito direttissimo dal Tribunale di Casssino è stato condannato ad 1 anno di arresti domiciliari con l'accusa di "furto pluriaggravato".